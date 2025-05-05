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Конотоп під ударом "Шахедів" і балістики: росіяни намагалися вбити рятувальників

Конотоп, Понеділок 05 травня 2025 03:30
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Конотоп під ударом "Шахедів" і балістики: росіяни намагалися вбити рятувальників Фото: стали відомі наслідки комбінованого удару по Конотопу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти цієї ночі били по Конотопу Сумської області дронами-камікадзе та балістикою, причому з певними інтервалами з метою завдати більше шкоди в результаті комбінованого обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на мера Конотопа Артема Семеніхіна.

Міський голова розповів, що у Конотопі, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Проте у місті фіксуються руйнування.

Мер зазначив, що "атака була комбінована із застосуванням більше десятка "Шахедів" та двох балістичних ракет".

Він звернув увагу, що російські терористи "били з інтервалами навмисно, щоби нанести більше шкоди, щоби вбити рятувальників та медиків", назвавши загарбників "цинічними потворами".

"В результаті ворожого удару знищено об'єкт інфраструктури нашого міста... І саме головне, що без постраждалих і загиблих", - повідомив Семеніхін.

Згодом він додав, що зранку працюватиме виїзний штаб з ліквідації наслідків "прильотів".

"Всі, у кого помешкання зазнало пошкодження - зможете звернутися по допомогу". - розповів міський голова.

Комбінована повітряна атака і вибухи в Конотопі

Нагадаємо, цієї ночі через дронову атаку з боку російських загарбників у низці областей була оголошена повітряна тривога. Ворог запустив кілька груп "Шахедів".

Також стало відомо про серію вибухів у Конотопі Сумської області на тлі атаки "Шахедів". У районі міста тривала робота ППО.

Пізніше у Повітряних силах розповіли про загрозу балістики з північного напрямку, й у Києві та області, а також у кількох інших регіонах, оголосили повітряну тривогу через небезпеку ракетних ударів. Військові фіксували пуски швидкісних повітряних цілей у напрямку Сумської та Чернігівської областей.

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Конотоп Ракетний удар Атака дронів
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