В Конгресі закликали притягнути Ізраїль до відповідальності за вбивство громадянки США

За словами очевидців, 26-річну Айсенур Езгі Ейгі було вбито пострілом у голову, який здійснили ізраїльські солдати під час протесту проти розширення поселень на Західному березі річки Йордан у п'ятницю. Свідки стверджують, що насильство спалахнуло під час щотижневої демонстрації проти поселень, коли деякі протестувальники почали кидати каміння в ізраїльські сили.

У заяві, оприлюдненій у суботу, Армія оборони Ізраїлю зазначила, що солдати "відповіли вогнем у бік головного призвідника насильницької діяльності" в цьому районі, і що в результаті був убитий "іноземець". Там додали, що "подробиці інциденту та обставини, за яких він був убитий, з’ясовуються".

Ейгі, жителька Сіетла, яка також має турецьке громадянство, нещодавно закінчила Вашингтонський університет і працювала волонтером у групі активістів Міжнародного руху солідарності.

У заяві родина Ейгі стверджує, що їхня дочка "мирно відстоювала справедливість" і закликала адміністрацію Байдена провести незалежне розслідування її смерті та "забезпечити повну відповідальність винних".

Речник Ради національної безпеки Шон Саветт заявив у п’ятницю, що США "глибоко стурбовані" смертю Ейгі та що Білий дім звернувся до уряду Ізраїлю з проханням провести розслідування.

Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив журналістам у п’ятницю, що організація також хоче бачити "повне розслідування обставин, і щоб люди були притягнуті до відповідальності", підкресливши, що "цивільні особи повинні бути захищені в будь-який час".

Високопоставлені демократи незабаром приєдналися до закликів розслідувати вбивство Ейгі.

Конгресмен Адам Сміт (штат Вашингтон), високопоставлений член Комітету Палати представників у справах збройних сил, висловив свої співчуття родині Ейгі в суботній заяві, закликавши уряд Ізраїлю "швидко та ретельно надати відповіді". Сміт також засудив розширення ізраїльських поселень на Західному березі як "незаконне, дестабілізуюче" та таке, що порушує права палестинців на Західному березі.