В Конго подтвердили первый случай коронавируса

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Инфицированный является гражданином Бельгии

В Демократической Республике Конго подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения страны, инфицированный является гражданином Бельгии. Он был помещен в карантин после того, как у него подтвердился положительный результат теста на вирус в аэропорту столицы Киншасы.

Напомним, 10 марта в Марокко подтвердили первую смерть в результате коронавирусной инфекции. Погибшей является 89-летняя жительница города Касабланка, которая страдала хроническими заболеваниями.

Кроме того, ПАСЕ перенесла все свои заседания, которые были запланированы на март месяц из-за вспышки коронавируса. При этом в Ассамблеи добавили, что вопрос проведения пленарной сессии ПАСЕ, которая запланирована на 20-24 апреля, будет рассмотрен позже.

Добавим, что в Европарламенте не состоится "украинская неделя" из-за коронавируса. В представительстве отметили, что мероприятия переносятся на неопределенный срок.

В связи с распространением коронавируса в Европе, лидеры стран ЕС проведут экстренные переговоры.