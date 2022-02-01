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Конфликты и долги: полиция проверяет несколько версий самоубийства Вирчиса

Автор: Юлия Бойко

Полиция Киева изучает несколько версий самоубийства известного боксера Владимира Вирчиса. В частности, проверяет информацию о том, были ли у него конфликты или долги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что основными версиями смерти Вирчиса являются самоубийство или доведение до самоубийства.

"В рамках уголовного производства опрашиваются родные Владимира Вирчиса, его друзья и знакомые, свидетели и очевидцы происшествия. Также правоохранители проверяют информацию о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью с 27 на 28 января возле дома на улице Раисы Окипной в Днепровском районе Киева обнаружили повешенного мужчину с петлей на шее, им оказался боксер Вирчис.

Полиция завела уголовное дело по статье умышленное убийство с отметкой "самоубийство".

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