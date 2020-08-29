Конфликт в Умани и новый антирекорд по коронавирусу: новости за 28 августа

Коллаж РБК-Украина

В Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, назначение Артема Сытника директором НАБУ признали неконституционным, в Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 28 августа, - в материале РБК-Украина

В Украине антирекорд по коронавирусу

По состоянию на 28 августа в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, заразились 2438 человек. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Тернопольской, Одесской областях.

Как сообщили РБК-Украина информированные источники в правительстве, при темпах распространения коронавируса в Украине на уровне более 3 тысяч подтвержденных больных в день за месяц закончатся места в больницах. В таком случае не исключено, что в Украине повторится итало-испанский сценарий.

Кабмин не будет рассматривать введение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса.. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с участниками Европейской бизнес ассоциации .

Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые ограничения карантина на территории страны из-за пандемии коронавируса. В частности, Основному закону не соответствуют ограничения на работу общественного транспорта.

Назначение Сытника директором НАБУ признали неконституционным

Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Неконституционным признали указ о его назначении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в суде.

Так, Конституционный суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника является несоответствующим Основному закону.

Лукашенко и Путин готовы задействовать войска при угрозе с Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с российским президентом о задействовании совместной группировки войск при военной угрозе с Запада. Об этом Лукашенко заявил в ходе общения с работниками ООО "Савушкин-Орша", передает БЕЛТА.

Также Лукашенко заявил, что "вакханалия" с протестами в стране заканчивается.

Тем временем в Минске начались новые задержания.

Празднование Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование праздника Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно. Празднование должно состояться с 18 по 20 сентября.

Отметим, вечером 27 августа в Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами. Стычка произошла на фоне запрета паломничества на могилу цадика Нахмана. РБК-Украина собрало все, что известно об инциденте на данный момент.

Немецкие врачи сообщили о состоянии Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный продолжает находиться в стабильно тяжелом состоянии. При этом угроз его жизни нет.

Об этом сообщили в немецкой клинике "Шарите".

Как рассказали врачи, Навальный продолжает находиться в медицинской коме и на искусственной вентиляции легких. При этом медики отметили некоторое улучшение симптомов.

В Городнице нашли первые монеты Украины-Руси

Уникальный клад времен Киевской Руси нашли под Житомиром. Это без преувеличения сенсационная находка, которую для истории и науки уже окрестили "Городницким кладом".

Про клад сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича, найденный в Городнице Житомирской области, сообщил украинский историк Александр Алферов на своей странице в Facebook.

Засушит, а потом зальет: какие области Украины пострадают от резкой смены погоды

Погода в Украине в конце августа подарит украинцам жаркие засушливые дни, но в некоторые области под занавес лета придут грозы с дождями и снижением температуры.

Так, согласно данным синоптиков Украинского гидрометцентра, 30 и 31 августа будут очень жаркими (+30+35), а небо - безоблачным. Но 31 числа на Запад придет атмосферный фронт с грозовыми осадками.