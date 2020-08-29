Конфликт в Умани и новый антирекорд по коронавирусу: новости за 28 августа

В Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, назначение Артема Сытника директором НАБУ признали неконституционным, в Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 28 августа, - в материале РБК-Украина
В Украине антирекорд по коронавирусу
Назначение Сытника директором НАБУ признали неконституционным
Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Неконституционным признали указ о его назначении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в суде.
Так, Конституционный суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника является несоответствующим Основному закону.
Лукашенко и Путин готовы задействовать войска при угрозе с Запада
Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с российским президентом о задействовании совместной группировки войск при военной угрозе с Запада. Об этом Лукашенко заявил в ходе общения с работниками ООО "Савушкин-Орша", передает БЕЛТА.
Также Лукашенко заявил, что "вакханалия" с протестами в стране заканчивается.
Тем временем в Минске начались новые задержания.
Празднование Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование праздника Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно. Празднование должно состояться с 18 по 20 сентября.
Отметим, вечером 27 августа в Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами. Стычка произошла на фоне запрета паломничества на могилу цадика Нахмана. РБК-Украина собрало все, что известно об инциденте на данный момент.
Немецкие врачи сообщили о состоянии Навального
Российский оппозиционер Алексей Навальный продолжает находиться в стабильно тяжелом состоянии. При этом угроз его жизни нет.
Об этом сообщили в немецкой клинике "Шарите".
Как рассказали врачи, Навальный продолжает находиться в медицинской коме и на искусственной вентиляции легких. При этом медики отметили некоторое улучшение симптомов.
В Городнице нашли первые монеты Украины-Руси
Уникальный клад времен Киевской Руси нашли под Житомиром. Это без преувеличения сенсационная находка, которую для истории и науки уже окрестили "Городницким кладом".
Про клад сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича, найденный в Городнице Житомирской области, сообщил украинский историк Александр Алферов на своей странице в Facebook.
Засушит, а потом зальет: какие области Украины пострадают от резкой смены погоды
Погода в Украине в конце августа подарит украинцам жаркие засушливые дни, но в некоторые области под занавес лета придут грозы с дождями и снижением температуры.
Так, согласно данным синоптиков Украинского гидрометцентра, 30 и 31 августа будут очень жаркими (+30+35), а небо - безоблачным. Но 31 числа на Запад придет атмосферный фронт с грозовыми осадками.