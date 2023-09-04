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Конфлікт в Судані. В столиці країни за вихідні вбили понад 25 цивільних

Понеділок 04 вересня 2023 02:17
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Конфлікт в Судані. В столиці країни за вихідні вбили понад 25 цивільних Фото: в столиці Судану за вихідні вбили понад 25 цивільних (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Військове протистояння у Судані не вщухає - за останні вихідні в столиці країни Хартумі загинуло понад 25 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

В суботу під час авіаудару по півдню міста загинуло понад 20 людей, однак їх остаточна кількість може бути більшою, адже місцеві волонтери не змогли забрати деякі тіла до лікарні через те, що їх "розірвало на шматки". Також зазначається, що серед загиблих було двоє дітей.

В неділю місто знову обстріляли з застосуванням артилерії та ракет, загинуло п'ять людей.

Бойові дії в Судані

З квітня цього року в Судані точиться збройний конфлікт між армією країни та Силами швидкого реагування. Вони не змогли домовитись про форму підпорядкування, а потім це переросло у повноцінні бойові дії з застосуванням артилерії, літаків і іншого озброєння.

Неофіційні джерела стверджують про понад 5000 загиблих через конфлікт, а в столиці країни зберігається дуже небезпечна обстановка. Так, в червні у міському притулку загинули щонайменше 60 дітей . Вони опинилися у пастці через бої у місті та не мали їжі і води.

Воюючі сторони кілька разів оголошували про тимчасове припинення вогню, однак дипломатичного вирішення конфлікту поки не сталось. Нещодавно в ООН заявили, що "ситуація в країні виходить з-під контролю", а в деяких провінціях закінчіється їжа.

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