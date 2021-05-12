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Конфликт Израиля и Палестины: на одном из КПП предотвратили теракт

Автор: РБК-Украина

В ходе эскалации конфликта Израиля и Палестины на одном из КПП на границе с Западным берегом палестинец с ножом пытался напасть на военных. Его нейтрализовали.

Об этом сообщает newsru.co.il.

Сообщается, что попытка теракта произошла на КПП в районе Хеврона - южная провинция Западного берега Иордана. По уточненным данным, палестинец с ножом попытался напасть на бойцов батальона "Шакед" (бригада "Гивати"), но ответным огнем был тяжело ранен или убит.

Напомним, ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля понесла потери в результате утреннего обстрела из сектора Газа. В частности, погиб боец батальона бригады "Нахаль". Еще двое военнослужащих получили ранения от средней тяжести до тяжелого.

До этого Израиль нанес точечные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа и ликвидировал командиров палестинских формирований, в том чисел кибер-подразделения ХАМАСа. Кроме того, были атакованы автомобили, перевозившие противотанковые ракеты. На данный момент продолжаются массированные обстрелы юга Израиля, при этом израильская армия активно отвечает.

По данным палестинской стороны, с начала обострения конфликта погибли 53 жителя сектора Газа.

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Новости Украины конфликтИзраильПалестина