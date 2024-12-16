Конфіскація і штраф. Які товари і речі не можна ввозити у Німеччину

Українці можуть в'їжджати на територію Німеччини без візи й легально перебувати там протягом 90 днів, якщо у них немає статусу біженця. При перетині кордону слід врахувати митні заборони та обмеження.
РБК-Україна розповідає про те, що не можна ввозити у Німеччину.
На територію Німеччини заборонено ввозити наркотичні і психотропні засоби, неліцензовані медичні препарати, порнографічні матеріали, боєприпаси й зброю, у тому числі ножі, кинджали, кастети й газові балончики.
Також не можна ввозити м'ясну, молочну та рибну продукцію, яйця і мед, які вироблені за межами ЄС. А ще – саджанці, насіння, цибулини та інший посівний матеріал.
Під заборону потрапляють підроблені товари, які порушують права власників зареєстрованих товарних знаків, у тому числі техніка із неліцензованими товарами, а також мисливські трофеї – слонова кістка, шкіра, опудала тварин і птахів.
У разі порушення цих правил мандрівникам загрожує конфіскація майна і навіть накладання штрафу у розмірі до 5 тис. євро. Особливо строго карають за несплату мита або навмисне приховання у декларації обсягів імпортованих товарів, оскільки людину можуть звинуватити в ухиленні від сплати податків. Стаття 378 Податкового кодексу передбачає за це штраф у розмірі 50 тис. євро. А при перевезенні зброї чи наркотиків загрожує кримінальна відповідальність.
Товари, які перевозять фізичні особи, мають бути для особистого користування і не призначенні для комерції. Ввозити алкоголь і тютюнові вироби можуть особи з 17 років. При перетині кордону із країн, які не входять у ЄС, діють наступні обмеження.
Дозволені обсяги:
Тим, хто повертається із відпустки, варто врахувати, що не усі сувеніри можна ввозити у Німеччину, особливо це стосується коралових виробів та мушель. Дозволено лише до трьох екземплярів гігантських молюсків і раковин равликів, та чотири морських коники.
При ввезенні домашніх тварин потрібно мати на них ветеринарні паспорти, у яких зазначені усі щеплення.
У межах ЄС можна перевозити готівку, золото та дорогоцінне каміння загальною вартістю до 10 000 євро. Більшу суму необхідно задекларувати на митниці. Це також потрібно зробити, якщо подорожуєте з Німеччини у країни, які не входять у ЄС.
При в'їзді у Німеччину з інших країн ЄС діятимуть наступні правила:
Нещодавно ми розповідали про те, які товари і речі не можна перевозити через кордон із Польщею і яким буде покарання у разі порушення. А також, які митні правила та обмеження діють на кордоні з Молдовою.
Раніше ми повідомляли про те, що нова система Entry/Exit Scheme, яку мали запустити на кордонах ЄС восени, ще не запрацювала, оскільки деякі країни не встигли підготувати технічну базу. Її запуск перенесли на невизначений термін. Європейська комісія запропонувала впровадити EES ще у квітні 2016-го, система мала запрацювати у 2022 році.
Під час підготовки матеріалу використали: Zoll.de, Tripmydream.ua, Evz.de та Український центр Європейської політики.
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