Конфіскація і штраф. Які товари і речі не можна ввозити у Німеччину

Що заборонено провозити у Німеччину

На територію Німеччини заборонено ввозити наркотичні і психотропні засоби, неліцензовані медичні препарати, порнографічні матеріали, боєприпаси й зброю, у тому числі ножі, кинджали, кастети й газові балончики.

Також не можна ввозити м'ясну, молочну та рибну продукцію, яйця і мед, які вироблені за межами ЄС. А ще – саджанці, насіння, цибулини та інший посівний матеріал.

Під заборону потрапляють підроблені товари, які порушують права власників зареєстрованих товарних знаків, у тому числі техніка із неліцензованими товарами, а також мисливські трофеї – слонова кістка, шкіра, опудала тварин і птахів.

У разі порушення цих правил мандрівникам загрожує конфіскація майна і навіть накладання штрафу у розмірі до 5 тис. євро. Особливо строго карають за несплату мита або навмисне приховання у декларації обсягів імпортованих товарів, оскільки людину можуть звинуватити в ухиленні від сплати податків. Стаття 378 Податкового кодексу передбачає за це штраф у розмірі 50 тис. євро. А при перевезенні зброї чи наркотиків загрожує кримінальна відповідальність.

На які товари й речі встановлені обмеження при в'їзді із третіх країн

Товари, які перевозять фізичні особи, мають бути для особистого користування і не призначенні для комерції. Ввозити алкоголь і тютюнові вироби можуть особи з 17 років. При перетині кордону із країн, які не входять у ЄС, діють наступні обмеження.

Дозволені обсяги:

200 сигарет або 100 сигарил, або 50 сигар, або 250 грамів курильного тютюну, або пропорційна комбінація цих товарів

1 літр міцних спиртних напоїв із вмістом алкоголю понад 22% або неденатурованого етилового спирту з вмістом алкоголю 80%, або 2 літри спирту та алкогольних напоїв з вмістом алкоголю не більше 22% об’ємних відсотків або пропорційне поєднання цих товарів і 4 л неігристих вин і 16 літрів пива

ліки для особистого користування з розрахунку не більш як на три місяці

кава – 500 г у зернах або 200 г розчинної кави (ввезення дозволено особам з 15 років)

парфумерія – 50 мл парфумів або 250 мл туалетної води

повний бак пального + до 10 літрів у переносному контейнері

інші товари, окрім згаданих, загальною вартістю до 300 євро (на дорослу людину при сухопутному перетині кордону), та до 430 євро у разі прибуття в країну авіа чи морським шляхом, для мандрівників віком до 15 років загальна сума дозволених товарів – 175 євро. У разі перевищення цих обмежень доведеться платити мито

Тим, хто повертається із відпустки, варто врахувати, що не усі сувеніри можна ввозити у Німеччину, особливо це стосується коралових виробів та мушель. Дозволено лише до трьох екземплярів гігантських молюсків і раковин равликів, та чотири морських коники.

При ввезенні домашніх тварин потрібно мати на них ветеринарні паспорти, у яких зазначені усі щеплення.

У межах ЄС можна перевозити готівку, золото та дорогоцінне каміння загальною вартістю до 10 000 євро. Більшу суму необхідно задекларувати на митниці. Це також потрібно зробити, якщо подорожуєте з Німеччини у країни, які не входять у ЄС.

Прикордонний пункт між Швейцарією та Німеччиною

Які умови ввезення товарів із країн ЄС

При в'їзді у Німеччину з інших країн ЄС діятимуть наступні правила: