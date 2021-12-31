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Конференция ООН по ядерным вопросам переносится из-за COVID-19

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США, Пятница 31 декабря 2021 09:50
Конференция ООН по ядерным вопросам переносится из-за COVID-19 Фото: Конференция ООН по ДНЯО переносится из-за пандемии (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Конференция ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия, которая должна была состояться в январе 2022 была перенесена на август 2022 года. Причина в всплеске заболеваемости коронавирусом в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Asahi Shimbun.

"За несколько дней до начала, международная конференция по ядерному договору времен холодной войны была отложена из-за роста числа случаев коронавируса в принимающем городе Нью-Йорк", - пишет издание.

Проведение конференции, на которой планируется подвести итоги выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия, из-за пандемии COVID-19 откладывается уже в течение двух лет.

Решение было принято после консультаций участников форума с председателем конференции Густаво Злаувиненом.

"Это достойное сожаления решение, но нынешние обстоятельства не оставляют нам другого выбора", - заявил Злаувинен.

Напомним, ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от ядерного оружия. Он сделал заявление по этому поводу.

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