Конференция ООН по ядерным вопросам переносится из-за COVID-19
Конференция ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия, которая должна была состояться в январе 2022 была перенесена на август 2022 года. Причина в всплеске заболеваемости коронавирусом в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Asahi Shimbun.
"За несколько дней до начала, международная конференция по ядерному договору времен холодной войны была отложена из-за роста числа случаев коронавируса в принимающем городе Нью-Йорк", - пишет издание.
Проведение конференции, на которой планируется подвести итоги выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия, из-за пандемии COVID-19 откладывается уже в течение двух лет.
Решение было принято после консультаций участников форума с председателем конференции Густаво Злаувиненом.
"Это достойное сожаления решение, но нынешние обстоятельства не оставляют нам другого выбора", - заявил Злаувинен.
Напомним, ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от ядерного оружия. Он сделал заявление по этому поводу.