Конференция ООН по ядерным вопросам переносится из-за COVID-19

Конференция ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия, которая должна была состояться в январе 2022 была перенесена на август 2022 года. Причина в всплеске заболеваемости коронавирусом в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Asahi Shimbun .

"За несколько дней до начала, международная конференция по ядерному договору времен холодной войны была отложена из-за роста числа случаев коронавируса в принимающем городе Нью-Йорк", - пишет издание.

Проведение конференции, на которой планируется подвести итоги выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия, из-за пандемии COVID-19 откладывается уже в течение двух лет.

Решение было принято после консультаций участников форума с председателем конференции Густаво Злаувиненом.

"Это достойное сожаления решение, но нынешние обстоятельства не оставляют нам другого выбора", - заявил Злаувинен.