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Конец рабства: в США утвердили новый государственный праздник

Автор: Наталья Скороход

Конгресс в США утвердил новый государственный праздник на 19 июня. В этот день будут отмечать 156-ю годовщину освобождения последних афро-американских рабов в Техасе после гражданской войны.

Об этом сообщает АВС News.

О принятии закона сообщила

"Juneteenth"1861-1865 годах

Напомним, Байден считает, что Россия страдает из-за Китая. Ей трудно удается удержать статус сверхгосударства.

Ранее сообщалось, что Байден просит Конгресс выделить на борьбу с ВИЧ 670 млн долларов. Это больше, чем планировалось раньше.

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