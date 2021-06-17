Конгресс в США утвердил новый государственный праздник на 19 июня. В этот день будут отмечать 156-ю годовщину освобождения последних афро-американских рабов в Техасе после гражданской войны.
Об этом сообщает АВС News.
О принятии закона сообщила
"Juneteenth"1861-1865 годах
Напомним, Байден считает, что Россия страдает из-за Китая. Ей трудно удается удержать статус сверхгосударства.
Ранее сообщалось, что Байден просит Конгресс выделить на борьбу с ВИЧ 670 млн долларов. Это больше, чем планировалось раньше.