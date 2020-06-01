Кому выгоден безлимитный спутниковый интернет и в чем его особенности

Спутниковый интернет — это технология, не требующая прокладки кабелей непосредственно к адресу абонента. Это выгодно выделяет ее на фоне всех остальных, предполагающих проведение дополнительных работ. Для отдельных регионов и сильно удаленных хуторов проложить кабель либо невозможно, либо слишком дорого — в этом случае и выручают более современные решения.

Безлимитный спутниковый интернет: кому он выгоден?

Есть несколько категорий абонентов, которым компания Датагруп рекомендует подключать подобное решение:

Людям, живущим там, где любой другой вариант интернета невозможно подключить прямо сейчас. Иногда случается так, что адрес попадает в зону, где в ближайшее время проведут работы по прокладке кабеля, — в таком случае спутниковая технология позволяет дождаться нужного момента.

Тем, кто уже подключил интернет от другого провайдера, но страдает от периодических разрывов связи. Людям, сильно зависимым от интернет-связи в плане работы, если любая авария для них является критичной. Тогда запасной вариант необходим даже в случае хорошего регулярного интернета.

Спутниковый интернет выручает во многих ситуациях, а иногда становится единственной возможностью постоянно находиться на связи. Что же касается безлимитного доступа, то он гораздо выгоднее для всех, кто скачивает много контента или постоянно смотрит видео в высоком качестве. Если учитывать, что компания «Датагруп» предлагает выгодные анлим-тарифы, такое решение будет очевидным.

Есть ли у спутникового интернета минусы?

Поскольку спутниковый интернет работает без кабелей, это отражается на его возможностях. Клиент получает меньшие скорости, а потому и некоторые виды деятельности будут ограничены. На данный момент пакет с самой высокой скоростью предполагает до 20 Мбит/с. В нем же предусмотрен статический IP-адрес. В то же время технология Ethernet позволяет доходить до 1 Гбит/с.

Еще один момент — это относительно высокая стоимость, если сравнивать с возможностями фиксированных технологий. Это и понятно: за счет отсутствия кабелей предоставлять связь в таком формате гораздо сложнее, поэтому и дороже. Но названые минусы не идут ни в какое сравнение с тем, что вы получаете услугу в любой точке страны — даже в самом глухом месте, куда еще «не дошла цивилизация». Так что в большинстве ситуаций спутниковый интернет становится для абонентов спасением.