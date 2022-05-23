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Было бы кому управлять государством. Зеленский рассказал о "плане Б" на случай убийства

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что готовясь к войне, вместе с руководством правительства и Верхлвного совета составили "план Б" на случай убийства главы государства или кого-то из высокопоставленных чиновников. Речь шла об обеспечении работы всех государственных органов и структур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского в Украинском доме в Давосе.

"Согласно нашему законодательству есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и председатель парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на 2 части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов", - рассказал глава государства.

Напомним, война с Россией закончится победой Украины, поскольку у украинского народа нет другого выхода. К миру может привести дипломатия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский