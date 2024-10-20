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Кому та коли слід робити ревакцинацію: пояснення МОЗ

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Щороку в Україні фіксується близько 5 мільйонів випадків інфекційних захворювань, і 98% з них припадає на грип, коронавірусну хворобу (COVID-19) та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Зазвичай, епідеміологічний період стартує на початку жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

 

Переважна більшість українців стикається з простудними хворобами, грипом або COVID-19, тому вкрай важливо знати, як ефективно захистити себе та своїх близьких.

Найкращим засобом профілактики цих інфекцій є щеплення. 

Вакцинація проти грипу рекомендується щорічно. Придбати вакцину можна в будь-якій аптеці, і всі препарати, які поступають у продаж, проходять ретельний контроль якості на державному рівні, що забезпечує їхню безпечність та ефективність.

 Вакцинація проти COVID-19 залишається безкоштовною для всіх охочих. Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, який допоможе отримати вакцину. Нагадуємо також про нові рекомендації щодо повторного щеплення: це важливо для підтримання належного рівня імунного захисту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як дізнатись свій вакцинальний статус, а також де купити й скільки коштує у Києві вакцина від грипу.

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Мінстерство охорони здоров'я України