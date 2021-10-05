UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кому противопоказана вакцинация от коронавируса: разъяснение Минздрава

Автор: Анастасия Рокитна

В Минздраве рассказали, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса. Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эфир "Сниданка с 1+1".

По его словам, когда речь идет о противопоказаниях к введению вакцины, то следует различать несколько вещей.

Есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку, сообщил Кузин.

"Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность - непереносимость одного из компонентов препарата. Процент таких людей минимальный - почти одна сотая от общей популяции людей", - говорит санврач.

Если, например, человек имеет сердечно-сосудистые заболевания, или онкологию, то стоит проконсульутватися со своим семейным врачом перед прививкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныВакцинация