Кому противопоказана вакцинация от коронавируса: разъяснение Минздрава

В Минздраве рассказали, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса. Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эфир "Сниданка с 1+1".
По его словам, когда речь идет о противопоказаниях к введению вакцины, то следует различать несколько вещей.
Есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку, сообщил Кузин.
"Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность - непереносимость одного из компонентов препарата. Процент таких людей минимальный - почти одна сотая от общей популяции людей", - говорит санврач.
Если, например, человек имеет сердечно-сосудистые заболевания, или онкологию, то стоит проконсульутватися со своим семейным врачом перед прививкой.