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Кому категорично заборонено інтервальне голодування: пояснює нутриціолог

Субота 21 червня 2025 09:11
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Кому категорично заборонено інтервальне голодування: пояснює нутриціолог Кому протипоказане інтервальне голодування (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Інтервальне голодування, яке останніми роками стало популярним трендом серед тих, хто прагне схуднути або “перезапустити” метаболізм, не є універсальним рішенням.

Про це розповіла нутриціолог Катерина Крупкіна в коментарі РБК-Україна, пояснивши, кому така система харчування може більше нашкодити, ніж допомогти.

Що таке інтервальне голодування?

Інтервальне голодування - це режим харчування, при якому їжа вживається лише у певні години доби, а решту часу людина утримується від їжі (тобто голодує).

Один з найпопулярніших варіантів - схема 16:8:

  • 16 годин голодування (наприклад, з 20:00 до 12:00 наступного дня)

  • 8 годин - дозволене "вікно" для їжі (з 12:00 до 20:00). У цей період можна вживати звичайну їжу, головне - не перевищувати добову норму калорій.

За словами експертки, наукові дослідження справді показують потенційні плюси такого підходу:

  • можливе зниження маси тіла

  • покращення чутливості до інсуліну (що важливо для профілактики діабету 2 типу).

Проте, як наголошує Крупкіна, це "не магія" і "не чарівна паличка".

"Якщо в період, коли людина їсть, вона споживає більше калорій, ніж витрачає, схуднення не буде", - каже спеціаліст.

Кому не можна застосовувати інтервальне голодування

"Якщо людина має історію розладів харчової поведінки, підвищену тривожність навколо їжі або складний графік (наприклад, вагітність, годування грудьми, інтенсивні тренування), я б радила взагалі з таким не експериментувати", - говорить Катерина.

"Умовно інтервальне голодування - це схема зі зменшення калорійності, яка не завжди добре працює. Це не універсальне рішення для всіх", - резюмує нутриціолог.

Таким чином, інтервальне голодування може бути одним із інструментів контролю ваги чи підтримки метаболізму, але воно не підходить усім. Перед тим як змінювати графік харчування - краще проконсультуватися з фахівцем.

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