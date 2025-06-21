Кому категорично заборонено інтервальне голодування: пояснює нутриціолог
Інтервальне голодування, яке останніми роками стало популярним трендом серед тих, хто прагне схуднути або “перезапустити” метаболізм, не є універсальним рішенням.
Про це розповіла нутриціолог Катерина Крупкіна в коментарі РБК-Україна, пояснивши, кому така система харчування може більше нашкодити, ніж допомогти.
Що таке інтервальне голодування?
Інтервальне голодування - це режим харчування, при якому їжа вживається лише у певні години доби, а решту часу людина утримується від їжі (тобто голодує).
Один з найпопулярніших варіантів - схема 16:8:
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16 годин голодування (наприклад, з 20:00 до 12:00 наступного дня)
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8 годин - дозволене "вікно" для їжі (з 12:00 до 20:00). У цей період можна вживати звичайну їжу, головне - не перевищувати добову норму калорій.
За словами експертки, наукові дослідження справді показують потенційні плюси такого підходу:
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можливе зниження маси тіла
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покращення чутливості до інсуліну (що важливо для профілактики діабету 2 типу).
Проте, як наголошує Крупкіна, це "не магія" і "не чарівна паличка".
"Якщо в період, коли людина їсть, вона споживає більше калорій, ніж витрачає, схуднення не буде", - каже спеціаліст.
Кому не можна застосовувати інтервальне голодування
"Якщо людина має історію розладів харчової поведінки, підвищену тривожність навколо їжі або складний графік (наприклад, вагітність, годування грудьми, інтенсивні тренування), я б радила взагалі з таким не експериментувати", - говорить Катерина.
"Умовно інтервальне голодування - це схема зі зменшення калорійності, яка не завжди добре працює. Це не універсальне рішення для всіх", - резюмує нутриціолог.
Таким чином, інтервальне голодування може бути одним із інструментів контролю ваги чи підтримки метаболізму, але воно не підходить усім. Перед тим як змінювати графік харчування - краще проконсультуватися з фахівцем.
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