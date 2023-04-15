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Компанія Rheinmetall, яка виготовляє танки Leopard 2, стала жертвою кібератаки

Фото: компанія Rheinmetall, яка виготовляє танки Leopard 2, стала жертвою кібератаки (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Найбільший німецький виробник військової техніки та боєприпасів, концерн Rheinmetall, зазнав великої кібератаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За даними ЗМІ, жертвою хакерів стала група Dax Rheinmetall. Повідомляється, що в результаті атаки зловмисників постраждали кілька дочірніх компаній Rheinmetall по всьому світу, включаючи компанію Kolbenschmidt, де в п'ятницю вийшли з ладу різні системи. Виробництво підрозділу призначене насамперед для промислових клієнтів та компаній в автомобільному секторі.

"Збій не вплине на військовий бізнес трьох підрозділів Vehicle Systems, Weapon and Ammunitions and Electronic Solutions", - запевнив представник групи.

Розмір завданих збитків з'ясовується. Прокуратура Кельна за фактом кібератаки порушила карну справу. Поки що невідомо, хто стоїть за нападом.

Раніше ми писали, що Rheinmetall завершує в Румунії будівництво бази для обслуговування та ремонту танків Leopard 2, які будуть передані ЗСУ.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський 30 березня провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером.

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