Компанія Rheinmetall, яка виготовляє танки Leopard 2, стала жертвою кібератаки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

За даними ЗМІ, жертвою хакерів стала група Dax Rheinmetall. Повідомляється, що в результаті атаки зловмисників постраждали кілька дочірніх компаній Rheinmetall по всьому світу, включаючи компанію Kolbenschmidt, де в п'ятницю вийшли з ладу різні системи. Виробництво підрозділу призначене насамперед для промислових клієнтів та компаній в автомобільному секторі.

"Збій не вплине на військовий бізнес трьох підрозділів Vehicle Systems, Weapon and Ammunitions and Electronic Solutions", - запевнив представник групи.

Розмір завданих збитків з'ясовується. Прокуратура Кельна за фактом кібератаки порушила карну справу. Поки що невідомо, хто стоїть за нападом.