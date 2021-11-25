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Компания Pfizer заподозрила экс-сотрудницу в краже данных о вакцине от коронавируса

Автор: Дмитрий Кузнецов

Компания Pfizer заподозрила бывшую сотрудницу Чунь Сяо Ли в краже около 12 тысячи файлов. В них содержалась внутренняя информация, включая данные о вакцине от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, сотрудница компании нарушила соглашение о конфиденциальности и загрузила без разрешения на свой ноутбук более 12 тысячи файлов. Речь идет, в том числе, о внутренних оценках показателей вакцины в докладе, подготовленном к сентябрю этого года.

Кроме того, файлы содержали данные по разработке средств для борьбы с раком и информации об отношениях Pfizer с германским партнером BioNTech.

В Pfizer считают, что Чунь Сяо Ли перед увольнением неоднократно пыталась замести следы и даже предоставила подложный ноутбук, чтобы работодатель могу убедиться в отсутствии в компьютере секретных материалов.

В компании предполагают, что бывшей сотруднице помогали еще пять неназванных лиц. Pfizer направил иск в суд и требует выдаче Сяо Ли предписания о необходимости ее сотрудничества с внутренним расследованием.

Как отмечает издание, Сяо Ли проработала в Pfizer 15 лет. Причины ее увольнения из фармацевтической компании неизвестны. Сама же сотрудница от комментариев отказалась.

Напомним, ранее северокорейских хакеров обнаружили при попытке похитить данные у компании, которая производит вакцины от коронавируса.

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Соединенные Штаты АмерикиВакцинаКоронавирус