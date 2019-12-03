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Компания, перевозившая военных РФ во время аннексии Крыма, 4 года нарушала санкции ЕС

Новости » Происшествия     03.12.2019 - 09:31
Компания, перевозившая военных РФ во время аннексии Крыма, 4 года нарушала санкции ЕС
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет о компаниях, входящих в большую российскую транспортную группу "АнРуссТранс"

Компании, которые перевозили российских солдат во время аннексии Крыма, 4 года нарушали санкции Евросоюза, которые запрещают инвестировать в транспортную инфраструктуру полуострова. Об этом говорится в расследовании издания "Настоящее время", передает РБК-Украина.

Речь идет о компаниях, входящих в большую российскую транспортную группу "АнРуссТранс", которые транспортировали российских солдат и после аннексии продолжили работу на Керченской переправе. Эти компании были зарегистрированы на Кипре.

Одна из таких компаний - "ТИС-Крым", основателем которой была киевская фирма "Техинвестсервис", конечным владельцем которой является бывший заместитель министра транспорта РФ Александр Анненков. В 2017 году среди основателей "ТИС-Крым" появилась кипрская компания Avimalink Enterprises LTD, которую тоже контролирует Анненков.

Как известно, после аннексии Россией Крыма в 2014 году Евросоюз запретил европейским компаниям инвестировать в транспортную сферу полуострова.

Только в декабре 2018 года Анненков полностью вывел иностранные компании из основоположников и переписал "ТИС-Крым" на себя, таким образом компания перестала нарушать санкции, которые игнорировала почти 4 года. То же самое он сделал с "Севастопольским морским банком" и несколькими компаниями, которые занимались хранением и продажей нефтегазовых продуктов.

Власти Кипра и ЕС не ответили на запросы о возможном нарушении санкций, а информация о "ТИС-Крым" исчезла с официального сайта группы "АнРуссТранс" после обращения журналистов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки могут помочь Киеву в возвращении Крыма. У Путина заявили, что обсуждение аннексированного Крыма в любом международном формате является невозможным.

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