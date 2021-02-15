Компании-монополисты создавали барьеры для смены потребителем поставщика газа, - ОП

Компании-монополисты розничного рынка газа создавали искусственные барьеры для потребителей, что препятствовали их переходу к другим поставщикам газа.

Об этом во время Всеукраинского форума" Украина 30. Платежка" заявила замруководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

"Мы увидели, что потребители недостаточно активно меняли поставщиков, что создавались искусственные барьеры для перехода от одного поставщика к другому, это все зафиксировано, в платежках не указывались EIC-коды, другая информация, которая не давала возможности перехода", - отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, 76% на розничном рынке газа занимают так называемые естественные монополии газсбыты.

"Мы увидели, что компании-монополии начали злоупотреблять своим положением, в разрезе регионов начали устанавливать маржу от 25 до 44% по сравнению с ценой НАК "Нафтогаз". Лишь 5 стран в ЕС имеют такой же показатель монополизации рынка, как в Украине. И мы получили еще одно подтверждение, что монополисты злоупотребляют своим монопольным положением. АМКУ проводит расследования, открытые конкретные дела, 18 облгазов в 15-ти областях были оштрафованы на 380 млн грн", - добавила Юлия Свириденко.