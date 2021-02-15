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Компании-монополисты создавали барьеры для смены потребителем поставщика газа, - ОП

Автор: РБК-Украина

Компании-монополисты розничного рынка газа создавали искусственные барьеры для потребителей, что препятствовали их переходу к другим поставщикам газа.

Об этом во время Всеукраинского форума" Украина 30. Платежка" заявила замруководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

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"Мы увидели, что потребители недостаточно активно меняли поставщиков, что создавались искусственные барьеры для перехода от одного поставщика к другому, это все зафиксировано, в платежках не указывались EIC-коды, другая информация, которая не давала возможности перехода", - отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, 76% на розничном рынке газа занимают так называемые естественные монополии газсбыты.

"Мы увидели, что компании-монополии начали злоупотреблять своим положением, в разрезе регионов начали устанавливать маржу от 25 до 44% по сравнению с ценой НАК "Нафтогаз". Лишь 5 стран в ЕС имеют такой же показатель монополизации рынка, как в Украине. И мы получили еще одно подтверждение, что монополисты злоупотребляют своим монопольным положением. АМКУ проводит расследования, открытые конкретные дела, 18 облгазов в 15-ти областях были оштрафованы на 380 млн грн", - добавила Юлия Свириденко.

Напомним, с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения, и все потребители могут самостоятельно выбирать поставщика газа.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

При этом, некоторые поставщики установили цену даже ниже - в феврале в рамках тарифного плана "Месячный" цена газа для населения НАК "Нафтогаз Украины" - 6,86 грн/куб.м с НДС.

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