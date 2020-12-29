Комитет ВР согласовал выделение из COVID-фонда 1,38 млрд гривен на закупку вакцины

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета согласовал выделение из Фонда борьбы с коронавирусом дополнительных средств на закупку вакцины против COVID-19. На нее должны выделить 1, 377 млрд гривен.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Выделение средств предусмотрено постановлением Кабинета министров №1305 от 23 декабря.

Документ предлагает увеличить расходы Фонда борьбы с COVID-19 по общему фонду на 1,7 миллиарда гривен, выделив Министерству здравоохранения дополнительно 1,377 миллиарда гривен на закупку вакцины.

Однако сокращаются расходы, которые планировалось осуществить за счет COVID-фонда по общему фонду:

на приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах;

как помощь Фонда социального страхования для выплаты материального обеспечения и страховых выплат на безвозвратной основе;

на государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий в связи с карантином.

Согласно постановлению, 3,242 млрд гривен на выплату одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления карантина, выделят за счет специального фонда COVID-фонда, а не общего, как это предполагалось ранее.

Напомним, Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавируса по программе COVAX в марте 2021 года. Первый транш составит 1,2 миллиона доз вакцин.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе правительство одобрило план вакцинации населения против коронавируса. Вакцинация пройдет в пять этапов в течение 2021-2022 годов.