Комитет Рады рекомендовал одобрить закон об отмене всех таможенных платежей

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады рекомендовал принять закон об освобождении от пошлин и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета Данила Гетманцева.
Кроме того, законопроект № 7190 предусматривает, что по решению КМУ можно в течение периода военного положения ввозить отдельные категории товаров без предоставления таможенникам разрешительных документов.
Закон также предусматривает
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