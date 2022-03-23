Комитет Рады рекомендовал одобрить закон об отмене всех таможенных платежей

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады рекомендовал принять закон об освобождении от пошлин и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета Данила Гетманцева .

Кроме того, законопроект № 7190 предусматривает, что по решению КМУ можно в течение периода военного положения ввозить отдельные категории товаров без предоставления таможенникам разрешительных документов.

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