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Комитет Рады рекомендовал одобрить закон об отмене всех таможенных платежей

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Украина, Среда 23 марта 2022 16:16
Комитет Рады рекомендовал одобрить закон об отмене всех таможенных платежей Фото: таможенные платежи полностью отменят на время войны (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады рекомендовал принять закон об освобождении от пошлин и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета Данила Гетманцева.

Кроме того, законопроект № 7190 предусматривает, что по решению КМУ можно в течение периода военного положения ввозить отдельные категории товаров без предоставления таможенникам разрешительных документов.

Закон также предусматривает

  • - продление с трех до шести месяцев срок в течение которого после войны необходимо подать отчетность, которая не была подана;
  • - освобождение от НДС операции по ввозу товаров "упрощенцами" 1-3 групп;
  • - освобождение от уплаты налога на жилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий за 2021 и 2022 годы.

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