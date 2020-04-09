Комитет Рады рассмотрит изменения в госбюджет-2020 из-за пандемии коронавируса

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание комитета начнется в 15:00 четверга

Комитет по вопросам бюджета в четверг, 9 апреля, рассмотрит изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предлагаются Кабинетом министров в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствует расписание заседаний комитетов, опубликован на сайте Верховной рады.

Так, заседание комитета запланировано на 15:00. При этом не уточняется, состоится заседание в режиме видеоконференции.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект закона о внесении изменений в закон" О государственном бюджете Украины на 2020 год "(р.№3279, повторное первое чтение)", - указано в повестке дня.

Напомним, в Кабинете министров рассказали, когда закон об изменениях в государственный бюджет на этот год, разработанные в связи с пандемией коронавируса, подадут на рассмотрение ВР. Так, министр финансов Сергей Марченко отмечал, что профильный комитет 9 апреля передаст изменения в бюджет на рассмотрение парламента.

Как писало РБК-Украина, спикер Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что нардепы соберутся на внеочередное заседание ориентировочно в понедельник, 13 апреля.

Отметим, в прошлый понедельник парламентарии отправили на доработку в профильный комитет законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.