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Комитет Рады в пятницу рассмотрит закон Зеленского об импичменте

Новости » Политика    06.09.2019 - 11:36
Комитет Рады в пятницу рассмотрит закон Зеленского об импичменте
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект Зеленский определил как неотложный

Народные депутаты сегодня, 6 сентября, планируют рассмотреть на комитете законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре устранения президента Украины с поста. Об этом говорится в повестке дня комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Закон определен президентом как неотложный.

"О проекте закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент) №1012", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет рассматриваться законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти №1066".

Напомним, ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук анонсировал, что вопрос о снятии неприкосновенности с президента будет внесен на следующей пленарной неделе. Он отметил, что это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, 3 сентября Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Так, 29 августа в Верховной раде зарегистрировали как неотложный законопроект Владимира Зеленского об импичменте.

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