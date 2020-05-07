Комитет Рады поддерживает амнистию более 3 тысяч заключенных из-за коронавируса

Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддерживает амнистию более 3 тысяч заключенных из-за коронавируса. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, члены комитета поддержали соответствующий проект закона №3397.

"Народные депутаты поддержали проект закона об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2), №3397, внесенный Кабинетом министров Украины. Решение по этому вопросу будет направлено в комитет по вопросам правоохранительной деятельности, определенный главным по подготовке данного законопроекта на рассмотрение ВРУ", - указано в сообщении.

Напомним, в конце апреля на сайте парламента появился текст законопроекта Кабинета министров №3397. Отмечалось, что в условиях жесткой экономии государственных средств акт амнистии позволяет разгрузить места лишения свободы и сэкономить бюджетные средства на содержание лиц, которые будут продолжать отбывать наказание в указанных учреждениях.

В случае принятия проекта закона предварительно подлежат освобождению 3009 человек, которые по формальным признакам могут подпадать под его действие.

Как писало РБК-Украина, Министерство юстиции из-за карантина в Украине предлагало амнистию 900 заключенных.