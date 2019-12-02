Комитет призывает Раду рассмотреть закон о запуске трансплантации в Украине

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования просит Верховную раду рассмотреть на этой пленарной неделе законопроект №2457 о полноценном запуске системы трансплантации в Украине. Об этом заявила заместитель главы комитета, глава подкомитета по вопросам трансплантации и современных медицинских технологий Оксана Дмитриева в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Она также пояснила риски непринятия законопроекта до 2020 года.

"Просим поставить для включения в повестку дня и рассмотреть по существу на этой же пленарной неделе... Законопроект №2457 о полноценном запуске системы трансплантации в Украине. Если его не принять до конца декабря, фактически будет невозможно проводить любые трансплантации больным в нашей стране. Это связано со сроком запуска Единой государственной информационной системы трансплантации", - отметила парламентарий.

Напомним, ранее Дмитриева объяснила, почему в Украине до сих пор не заработал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку". По ее словам, закон пока не заработал из-за неготовности подзаконной нормативно-правовой базы.

Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что ежегодно в Украине нуждаются в трансплантации органов по жизненным показаниям до 5 тысяч человек.

Подчеркнем, в мае 2018 года Верховная рада разрешила трансплантацию органов только с согласия донора.