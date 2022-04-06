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Комендантский час в селах трех общин Киевской области продлили до 10 апреля

В селах трех общин Киевщины продлили комендантский час (t.me.UA_National_Police)
Автор: Татьяна Самарук

В селах Барышевской, Великодымерской и Калитянской общин Киевской области комендантский час продлен до 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Броваров Игоря Сапожко.

Сообщается, что комендантский час продлен с 6 часов утра 7 апреля до 6 часов утра 10 апреля в селах:

  • Барышевской общины: Рудницкое, Перемога и Лукьяновка;
  • Великодымерской общины: Великая Дымерка, Бобрик, Богдановка, Вильне, Гаевое, Гребельки, Жердова, Залесье, Захаровка, Кулажинцы, Михайловка, Первомайское, Подлесье, Плоское, Покровское, Светильня, Тарасовка и Шевченково;
  • Калитянской общины: Бервица, Заворичи и Мокрец.

Кроме того, в Броварской городской территориальной общине комендантский час вводится с 21.00 6 апреля до 6 утра 7 апреля.

Как известно, во время комендантского часа запрещается пребывание граждан в установленный период на улицах и в других общественных местах, а также движение транспортных средств без специальных пропусков.

Ранее мы сообщали, что в ближайшие дни начнется восстановление мостов в Киевской области.

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Киевская область