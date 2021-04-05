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Комендантский час: в Омане ужесточили меры против коронавируса на Рамадан

Новина українською → Оман, Понедельник 05 апреля 2021 19:37
Комендантский час: в Омане ужесточили меры против коронавируса на Рамадан Фото: флаг султана Оман (flickr.com al-sabah)
Автор: РБК-Украина

Власти султаната Оман ужесточили карантин на фоне обострения ситуации с коронавирусом. В стране вводится комендантский час, запрет на торговлю, передвижение людей и проведение массовых мероприятий.

Об этом сообщило агентство ONA со ссылкой на решение Высшего комитета по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что комендантский час вводится с 21:00 до 04:00 следующего дня в течение месяца мусульманского поста Рамадан, который начнется 13 апреля. В этот период в стране запрещено передвижение людей и транспорта в населенных пунктах и между провинциями, не разрешается работа магазинов, рынков и торговых центров.

Власти Омана также приняли решение отменить обязательную в Рамадан молитву "таравих", которая совершается по окончанию дня поста. Жителям султаната не разрешено собираться в традиционных рамадановских шатрах для разговения после дня поста. Власти султаната также запретили проводить во время Рамадана массовые культурные или спортивные мероприятия. Гражданам страны рекомендовано воздержаться от поездок за рубеж.

Ужесточить карантинные меры власти Омана вынудило резкое увеличение числа случаев заражения коронавирусом в марте. По последним данным министерства здравоохранения султаната, с начала пандемии в стране переболели COVID-19 более 164 тысяч человек, из них 147,5 тысячи выздоровели, 1722 скончались от осложнений.

Напомним, в Турции 3 апреля выявили более 44 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный прирост в стране от начала пандемии.

Отметим, на фоне роста числа заболевших коронавирусной инфекцией турецкое правительство приняло решение снова ввести комендантский час на выходные дни на территории страны. Он будет действовать в течение месяца Рамадан.

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