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Комбінація оборонців "Мемфіса" пошила в дурні оборону "Сакраменто": момент дня в НБА

Фото: Джон Кончар (ліворуч) став головною дійовою особою топ-миттєвості вечора (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Зірки "Мемфіс Гріззліс" Джа Морант і Джон Кончар організували найвидовищніший епізод ігрового вечора в асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Під завісу третьої чверті "Гріззліс" вибігли в швидку атаку, на фініші якої Морант забіг у "фарбу" та віддав приховану передачу на Кончара. Той хитрим рухом уник перехоплення Сабоніса та закинув від щита кидком зліва.

Зрештою, "Мемфіс" довів матч до перемоги (118:108). Обидві команди наразі впевнено проходять у плей-офф сезону. "Гріззліс" лідирують у Південно-Західному дивізіоні, а "Кінгз" ідуть другими в Тихоокеанському.

Щодо Моранта, то він став найрезультативнішим на паркеті (35 очок). Натомість Кончар набрав 12 пунктів за понад 27 хвилин на паркеті, а також зробив 5 підбирань і віддав 2 передачі.

Хто такий Джон Кончар

Уродженець Іллінойса, на студентському рівні виступав за Університет Пердью Форт-Вейн.

На драфті НБА-2019 не був обраний, а після церемонії підписав 2-річний контракт із "Гріззліс". Виступав за фарм-клуб – "Мемфіс Хасл" – у Джі-Лізі. Дебютував у першій команді в листопаді того ж року.

Цьогоріч підписав 5-річний контракт із "Мемфісом". Середні цифри в сезоні 2022/23 за майже 26 хвилин на паркеті – 7.5 очок, 5.5 підбирань, 1.6 передача, 1.2 перехоплення.

До слова, напередодні склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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