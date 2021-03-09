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Комбинация двух штаммов. В Германии нашли новую мутацию коронавируса

Автор: Дмитрий Левицкий

В Германии выявили первые случаи новой мутации коронавируса. Эта мутация образовалась путем сочетания "британского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса.

Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в образце путешественника из Саксонии, который прибыл в аэропорт Берлина. Позже компания, которая анализировала этот образец, заявила об обнаружении этой мутации и в других образцах.

Как отмечает издание, об этом мутировавшем варианте коронавируса, которому присвоили аббревиатуру

Напомним, "британский" штамм коронавируса обнаружили уже в 43 странах Европы, а "южноафриканский" штамм - в 26 европейских странах.

Как писало РБК-Украина, в Украине тоже обнаружили "британский" штамм коронавируса. Мутировавший коронавирус обнаружили у больных на западе страны.

Кроме того, в Минздраве отмечали, что новые штаммы коронавируса втрое заразней и поражают не только легкие.

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