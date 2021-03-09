Комбинация двух штаммов. В Германии нашли новую мутацию коронавируса

В Германии выявили первые случаи новой мутации коронавируса. Эта мутация образовалась путем сочетания "британского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в образце путешественника из Саксонии, который прибыл в аэропорт Берлина. Позже компания, которая анализировала этот образец, заявила об обнаружении этой мутации и в других образцах.

Как отмечает издание, об этом мутировавшем варианте коронавируса, которому присвоили аббревиатуру