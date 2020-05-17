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Комаровский рассказал, сколько ему платят: зарабатываю как никогда

Lite » Стиль жизни 17.05.2020 - 09:21
Комаровский рассказал, сколько ему платят: зарабатываю как никогда
Комаровский о зарплате (фото: facebook.com/uakomar)

Комаровский ответил на волнующий вопрос

Евгений Комаровский ответил на волнующий многих вопрос и рассказал, сколько ему платят за информацию, которую он предоставляет. Соответствующее видео опубликовано в социальной сети Instagram.

Один из подписчиков доктора понтересовался, сколько ему платит водоканал за то, что он постоянно говорит о мытье рук. Комаровский не растерялся и дал ответ. Однако суммы при этом называть не стал.

"А почему вас так волнует водоканал? Почему вас не волнуют производители спирта? Производители перекиси или глицерина? Производители мыла или моющих средств для посуды? Я сейчас зарабатываю как никогда! У меня сейчас просто очень золотые дни", - с иронией ответил врач.

К слову, в одном из интервью доктор говорил, что информацию о стоимости приема найти невозможно, потому что он не берет деньги за прием. Комаровский отметил: "Я зарабатываю другими способами: выпуская книги миллионными тиражами, делая радио- и телепрограммы".

Комаровский о зарплате

Напомним, что Комаровский рассказал, как вырабатывается коллективный иммунитет на примере кори.

Мы писали, что Комаровский резко высказался о перчатках в период пандемии. Он признался, что не понимает, зачем они нужны рядовому человеку, который вышел в магазин. Люди должны не забывать мыть руки.

А также о том, что Евгений Комаровский объяснил, как хрен помогает бороться с вирусами. Также доктор выделил еще один важный нюанс, который имеет отношение к эффективности плача.

Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Комаровский
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