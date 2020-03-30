Комаровский призвал власть ускорить решение вопросов с производством препаратов для борьбы с COVID-19

Фото: Евгений Комаровский (РБК-Украина)

На получение разрешения от госрегулятора для производства препаратов могут понадобиться годы

Украинская фармацевтическая компания "Дарница" готова производить препарат с гидроксихлорохином, который в ряде стран применяют при лечении пациентов с коронавирусом COVID-19, однако на получение соответствующего разрешения от госрегулятора могут понадобиться годы, что в нынешней ситуации с эпидемией недопустимо. Об этом в своем блоге для "Нового времени" написал врач Евгений Комаровский.

"Сейчас часто сообщают о том, что в качестве лекарства против коронавируса применяется известный противомалярийный препарат Хлорохин. Он широко распространен в мире, а после того, как Трамп сказал, что им лечат коронавирус - возник его дефицит. Индия даже ввела запрет на вывоз этого лекарства, чтобы все оставалось в стране. И вот наша фармкомпания "Дарница" говорит, что готова производить такой препарат в Украине, но для этого ей нужно провести клинические исследования, одобрить протоколы лечения и получить соответствующие решения регулятора", - пишет Комаровский.

Комаровский призвал руководство страны ускорить решение этого вопроса.

"Тут очень важный момент: придется научиться быстро принимать решения. Должен появиться кто-то, в том же Совете по нацбезопасности, кто получит право и сможет оперативно, если это понадобится, принимать подобные решения. Или же мы снова будем все делать годами?" - добавил доктор.

Стоит отметить, что в компании "Дарница" подтвердили готовность начать производство препарата при условии активного участия в процессе государственных регулирующих органов.

"Мы уже везем в Украину действующее вещество и готовим необходимые документы для начала производства препарата с гидроксихлорохином. Однако нам необходимо вовлечение государства, чтобы компания смогла обеспечить украинцев этим лекарством. При условии активного участия государственных структур всех уровней, "Дарница" готова запустить производство и гарантирует соблюдение требований к качеству препарата и лицензионных процедур", - подчеркнул глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Напомним, по состоянию на 30 марта в Киеве официально подтверждено 102 случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Утром Министерство здравоохранения Украины сообщило о 480 официально подтвержденных случая коронавируса. За сутки было выявлено 62 новых заболеваний COVID-19. Также была зафиксирована еще одна смерть от вируса. Всего в Украине от начала эпидемии умерло 11 человек. Еще 6 выздоровели.