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Командующий Нацгвардии подал в отставку из-за расстрела в Днепре       

Автор: Илона Свиридова

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военных в Днепре. Он также отстранил командование полка, в котором произошел трагический инцидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на брифинге в Днепре.

"С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнения с должности командующего Нацгвардии", - заявил Балан.

Он также уточнил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране "Южмаша", чтобы они не могли влиять на расследование.

Отметим, сегодня ночью на территории завода "Южмаш" в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев, которые были в карауле. В результате погибли пять человек, еще пятеро получили ранения. После нападения вооруженный солдат скрылся.

В городе объявили план "Перехват", Рябчука задержали в селе Подгородное после того, как он попросил прохожую вызвать полицию и сам сдался правоохранителям.

Рябчуку предъявили подозрение по факту умышленного убийства, дезертирства и похищения оружия и боеприпасов.

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ДнепрНацгвардия