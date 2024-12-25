Командування РФ не забирає тіла своїх солдатів після штурмів у Херсонській області, - АТЕШ

"Агенти руху "АТЕШ" з-поміж військовослужбовців ЗС РФ повідомляють про свавілля командування 61 Обрмп на лівобережжі Херсонської області. Командири кидають людей на вбивчі штурми й після відмовляються евакуювати своїх же 200-их", - йдеться в повідомленні.

Так, після одного зі штурмів, де загинуло більш ніж половина роти, командування відмовилося забирати своїх загиблих підлеглих.

Зазначається, що це за вказівками вищого командування, щоб не виплачувати компенсацію сім'ям загиблих. За документами загиблі на островах у Херсонській області військовослужбовці числяться як "безвісти зниклі".

Солдати, які вижили, вступають у конфлікти з командирами, ставлячи собі питання, чому тіла їхніх товаришів не забирають, тоді як човни продовжують курсувати порожніми. Обстановка ускладнюється цинічною поведінкою командирів.

Партизани зазначають, що на тлі втрат і такого ставлення конфлікти з командуванням наростають і частішають випадки саботажу і диверсій серед військовослужбовців.