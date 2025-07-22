Командир штурмової бригади Національної поліції "Лють" загинув у ДТП: що відомо

"Непоправна втрата у нашій поліцейській родині… Сьогодні у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан. Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни", - сказано у повідомленні.

Начальник Нацполіції висловив співчуття рідним та близьким Максима Казбана. При цьому будь-яких подробиць щодо загибели Казбана Вигівський не навів.

"Спочивай з миром, Максиме. Честь. Назавжди в строю", - додав він.

Фото: Максим Казбан (Іван Вигівський, Facebook)