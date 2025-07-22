Командир штурмової бригади Національної поліції "Лють" загинув у ДТП: що відомо
Командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан загинув 22 липня у дорожньо-транспортній пригоді в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис начальника Національної поліції України Івана Вигівського.
"Непоправна втрата у нашій поліцейській родині… Сьогодні у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан. Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни", - сказано у повідомленні.
Начальник Нацполіції висловив співчуття рідним та близьким Максима Казбана. При цьому будь-яких подробиць щодо загибели Казбана Вигівський не навів.
"Спочивай з миром, Максиме. Честь. Назавжди в строю", - додав він.
Фото: Максим Казбан (Іван Вигівський, Facebook)
Хто такий Максим Казбан
Полковник поліції Максим Казбан очолив бригаду "Лють" у вересні 2024 року. До цього моменту він був першим заступником командира бригади. При цьому участь у захисті України Казбан брав ще із 2014 року, коли воював на сході України проти проросійських терористів.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ Казбан взяв участь у багатьох спеціальних операціях Збройних сил України, в тому числі в операції зі знищення російських вертольотів у Чорнобаївці під Херсоном. Коли було створено бригаду "Лють", офіцер відразу перевівся до її складу.
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