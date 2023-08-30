Командир окупантів для "розваги" розстрілював цивільних під Києвом: справа вже в суді

Слідчі закінчили розслідування щодо командира 3-ї роти 106 парашутно-десантної дивізії окупантів. Капітан Павло Бабаліч брав участь в окупації Київської області у лютому-березні 2022 року.

Підрозділ зловмисника у березні минулого року зайняв ділянку автодороги міжнародного значення Київ-Варшава. Зокрема, населені пункти Немішаєве та Микуличі, а також поблизу Гостомеля, Блиставиці та Мироцького у Бучанському районі. Там окупанти облаштували бойові позиції для наступу на Київ.

Російський командир, перебуваючи на позиціях, 2 березня, віддав наказ розстрілювати цивільні автомобілі для "розваги". Обстрілювали всі авто, які рухалися трасою.

Правоохоронці задокументували розстріл двох цивільних машин. Докази були на флешці, яку залишили окупанти. Також правоохоронці допитали потерпілих, які дивом залишись живими.

Російський військовий обвинувачується за декількома статтями ККУ. Справу вже передали до суду. Командиру окупантів загрожує довічне ув'язнення.

Окупація Київської області

Нагадаємо, Київська область однією з перших прийняла на себе удар загарбників. Окупанти планували за три дні захопити столицю, але залишилися на підступах.

Бойові дії у Київській області тривали понад місяць. На початку квітня 2022 року стало відомо, що область звільнена від російських загарбників.

Варто зазначити, що одні з найзапекліших бойових дій у Київській області відбувалися у районі аеропорту у Гостомелі. Він був потрібен окупантам для висадки десанту і техніки для подальшого наступу на Київ.

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