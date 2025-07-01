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Командир 110-ї ОМБр Захаревич загинув внаслідок ракетного удару РФ по Гуляйполю

Вівторок 01 липня 2025 21:19
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Командир 110-ї ОМБр Захаревич загинув внаслідок ракетного удару РФ по Гуляйполю Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua )
Автор: Наталія Кава

Командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич загинув під час російського удару по Гуляйполю, що у Дніпропетровській області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення.

"Сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю. На жаль, є втрати – і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади. Мої співчуття всім рідним та близьким", - сказав Зеленський.

За його словами, наразі триває повне розслідування обставин цього удару і він чекає на доповідь.

"Усім, хто був поранений, - а це був ракетний удар - усім надають необхідну допомогу. Більш ніж 30 людей були поранені. Ми обов’язково відповімо росіянам на цей удар", - заявив президент.

Удар по Гуляйполю

Сьогодні вранці російські терористи атакували Гуляйполе Дніпропетровської області двома балістичними ракетами.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару були зруйновані та понівечені:

  • будинок культури;
  • два магазини;
  • приватні будинки.

Терористи ймовірно застосували ракети типу "Іскандер-М".

Згодом бригадний генерал Сергій Собко повідомив, що сьогодні загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич. Однак деталей його смерті не розкривалось.

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