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У команді Навального підтвердили його смерть

Фото: Олексій Навальний (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Смерть російського опозиціонера Олексія Навального підтвердила його команда. Мати політика отримала офіційне повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретарку Навального Кіру Ярмиш у Twitter (X).

"Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія", - написала речниця.

У виправній колонії заявили, що тіло Навального знаходиться у Салехарді. Його забрали слідчі Слідчого комітету РФ, щоб провести "дослідження".

Команда російського опозиціонера вимагає передати тіло Олексія Навального його родині.

Пізніше Ярмиш повідомила, що тіла Навального у морзі немає, попри те, що у колонії запевняли про інше.

Росія заявила про смерть Навального

Вчора, 16 лютого, управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зазначається, що він нібито помер у виправній колонії, де відбував покарання.

Вчора прессекретарка російського політика Кіра Ярмиш заявляла, що команда Навального поки не отримала доказів його смерті.

Детальніше про смерть політика в матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію в Росії".

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