Команда Греции по синхронному плаванию не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса

В греческой команде по синхронному плаванию обнаружили три новых заражений коронавирусом. Организаторы сообщили, что вся команда снята с соревнований и должна покинуть Олимпийскую деревню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК Греции .

"В связи с тремя новыми случаями коронавируса в команде по синхронному плаванию Организационный комитет проинформировал штаб-квартиру греческой команды о том, что другие члены команды по синхронному плаванию должны покинуть Олимпийскую деревню и быть переведены в отель интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

Это означает, что однозначно греческого представительства не будет ни в группе, ни в дуэте художественного плавания.

Трое спортсменов с положительным результатом на коронавирус уже находятся в карантинном отеле.