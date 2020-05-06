Колумбия продлила карантин из-за коронавируса

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что обязательный карантин в стране будет продлен еще на две недели, чтобы не допустить распространение коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что карантин, который ранее продлевали уже дважды, должен был закончится в понедельник. Президент страны отметил, что в период с 11 по 25 мая расширят обязательную превентивную изоляцию.

В то же время, промышленные секторы и продажи автомобилей и других предметов могут возобновиться с 11 мая. Производству и строительству также разрешили вернуться к работе.

"Мы также собираемся начать предпринимать шаги по активизации розничной торговли, у которой будут уровни ответственности и которая будет придерживатся протоколов", - сказал Дуке.

Муниципалитеты без подтвержденных случаев коронавируса также могут начать работу. Однако крупные мероприятия по-прежнему будут запрещены, равно как и открытие баров и клубов.

Дети в возрасте от 6 до 17 лет могут выходить на улицу три раза в неделю в течение 30 минут. Те, кому до 14 лет, должны сопровождаться взрослым, который не входит в группу высокого риска.

В Колумбии зарегистрировано более 8600 подтвержденных случаев заболевания, среди которых 378 смертельных случаев.

Ранее сообщалось, что президент Колумбии Иван Дюке объявил о введении в стране карантина в связи с пандемией коронавируса с 24 марта.