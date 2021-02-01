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"Колос" выгнал Селезнева за грубое нарушение режима

Турция, Понедельник 01 февраля 2021 11:23
"Колос" выгнал Селезнева за грубое нарушение режима
Фото: Евгений Селезнев (facebook.com/fckoloskovalivka)
Автор: Вера Олейник

Украинский нападающий Евгений Селезнев больше не является игроком "Колоса". На уходе форварда настоял главный тренер Руслан Костышин.

Об этом в Twitter написал журналист Игорь Бурбас.

По его информации, 35-летнего украинца отчислили из команды за грубое нарушение режима. Футболист покинул расположение ковалевцев в Турции и отправился в Киев, тогда как команда продолжает находиться на сборе.

Официально об отчислении футболиста клуб пока не сообщал.

Интересно, что накануне Селезнев рассказал о том, что ждет встречи в Турции со своим другом Артемом Милевским. "Завтра кент приезжает, друг завтра приезжает. Давно не виделись. Если увидимся, то Украина потеряет еще двух футболистов", - говорил Селезнев.

Селезнев стал игроком "Колоса" в начале сентября 2020 года. За это время нападающий провел за команду 12 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами (все с пенальти). Ему не хватает семи голов, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины.

Напомним, Милевский на данный момент выступает за закарпатский "Минай".

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Новости Украины Спорт СелезневУПЛКолос

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