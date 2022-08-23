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"Колос" победил "Кривбасс" в домашнем матче на старте Премьер-лиги

Фото: "Хлеборобы" празднуют взятие ворот (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Минимальной победой ковалевского "Колоса" завершился стартовый поединок нового сезона УПЛ против криворожского "Кривбасса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Колос" – "Кривбасс" – 1:0

Гол: Гончаренко, 36

Первыми момент создали гости. На 5-й минуте Банада пробил головой после стандарта, но мяч отрикошетил и полетел над перекладиной. "Хлеборобы" ответили минут через 10, когда лишь отчаянный сэйв Сарнавского спас "Кривбасс" после удара Зотько в направлении собственных ворот во время штрафного.

В дальнейшем эпицентр событий переместился в центр поля. Ощутимо стало больше борьбы и фолов, а жара заставила обе команды экономить силы. Новый момент завершился голом "Колоса". Это Гончаренко хорошо сориентировался в чужой штрафной после отскока и точно пробил в угол.

На старте второй половины соперники снова обменялись потерянными случаями. Сначала форвард "хлеборобов" Попов головой пробил мимо дальней стойки. Далее Хомченовский решился на удар с полукруга штрафной, но Волынец со второй попытки таки забрал мяч.

Следующего момента пришлось ждать до финальной 10-минутки. Но и этот выпад "Кривбасс" не использовал – Хобленко пробил точно в место, где и находился вратарь. Но главным итогом второго тайма стало 9 (!) желтых карточек на две команды и удаление наставник криворожцев Вернидуба.

Но на цифры на табло эти перипетии так и не повлияли. "Колос" набрал первые 3 пункта, а дебютант чемпионата остался с нулем.

К слову, ранее "Шахтер" сыграл вничью с "Металлистом 1925" в матче-открытии нового сезона Премьер-лиги.

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