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Колорадо в огне. Объявлен режим ЧС: что происходит

Автор: Анастасия Рокитна

В американском штате Колорадо бушуют лесные пожары. Губернатор штата Джаред Полис объявил режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина, cсылаясь на BBC.

Что произошло

В Колорадо начался масштабный лесной пожар. Пожары бушуют на фоне исторической засухи, разносить огонь помогает ветер скоростью до 169 км/ч. Причиной некоторых возгораний стали оборванные линии электропередач.

Столб дыма от лесного пожара был виден в Денвере, примерно в 32 километрах к югу.

В течение нескольких часов пожар охватил около 647 гектаров земли и разрушил более 500 домов, в том числе торговый центр и отель.

Разрушены дома

Разрушены сотни домов, эвакуированы десятки тысяч человек. Только в городах Льюисвилл и Сьюпириор эвакуировано 30 тысяч жителей.

Самая сложная ситуация в округе Боулдер к северу от Денвера. Власти констатируют, что положение серьезное. Уже известно о шести пострадавших в результате пожара.

Фото: в Колорадо горят леса (twitter.com)

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