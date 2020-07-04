В Коломые закроют Центр админуслуг из-за COVID-19 у сотрудников

В Коломые закроют Центр предоставления административных услуг из-за коронавируса у сотрудников. ЦПАУ прекратит прием граждан до 13 июля.

Об этом сообщает ЦПАУ в своем Facebook.

"Карантин! В связи с выявлением заболевания COVID-19 прием граждан прекращается до 13.07.2020", - указано в сообщении.

Кроме того, мэр города Игорь Слюзар в своем прямом эфире в Facebook уточнил, что коронавирусом заболели работник паспортного отдела и руководитель ЦПАУ.

Отметим, ранее Слюзар сообщил, что заразился коронавирусом. Также заболевание подтвердили у его заместителя. По словам мэра, 2 июля он получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. При этом у него не было никаких симптомов заболевания.

Напомним, Министерство внутренних дел закрыло три сервисных центра в Киеве; такое решение приняли из-за того, что у сотрудников зафиксировали заражение COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в середине июня стало известно, что у нескольких сотрудников сервисного центра МВД в Киеве обнаружили коронавирус; учреждение закрыли.