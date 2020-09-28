В Коломые число пострадавших от отравления возросло почти до 200

В Коломые Ивано-Франковской области количество пострадавших в результате отравления увеличилось до 194. Из них 59 человек госпитализированы, 135 - проходят лечение дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Все пострадавшие употребляли пищу в столовой завода "Леон".

"В период с 24 по 27 сентября в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратилось 194 человека (за сутки 6 человек)", - сообщили в ГСЧС.

В связи с этим проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Напомним, изначально сообщалось о 101 пострадавшем в результате отравления в столовой "Леон", из них 44 были госпитализированы.

Также РБК-Украина писало, что в начале сентября в Ясногорской школе Ровенской области отравились 68 учеников из разных классов. Дети могли отравиться едой в школьной столовой. Тогда полиция открыла дело по статье о нарушении санитарных правил.

Кроме этого сообщалось, что в Харьковской области у двух женщин обнаружили ботулизм. Они накануне употребляли в пищу вяленую рыбу.