Коломойский не получит денег от продажи небоскреба в США

Как известно, продажу башни 55 Public Square разрешил федеральный судья. В отношении этого объекта ФБР открыло следствие об отмывании денег компанией Optima.

Здание уже приобрела компания K&D Group за 17 миллионов долларов, эти деньги будут перечислены на счет федерального правительства.

В то же время расследование ФБР в отношении Optima завершилось обыском в кливлендском офисе одной из ее дочерних фирм и судебными исками о конфискации 55 Public Square, а также зданий, которые принадлежат компании в Луисвилле и Далласе.

Федеральные власти заявили, что Игорь Коломойский и его соратники использовали Optima для отмывания десятков миллионов долларов через недвижимость и бизнес в США, причем большая часть денег текла в центр Кливленда.

Также компания Коломойского, которая владела зданием, объявила дефолт по ипотеке и задолжала более 14 миллионов долларов, а также более 1,1 миллиона долларов в виде неуплаченных налогов и штрафов.