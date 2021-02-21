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Коломойский не получит денег от продажи небоскреба в США

Новина українською → Киев, Воскресенье 21 февраля 2021 16:37
Коломойский не получит денег от продажи небоскреба в США Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Все деньги от продажи небоскреба 55 Public Square в Кливленде (США) у холдинга Optima Ventures, который связан с олигархом Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, будут переведены на счет федерального правительства. Это связано с тем, что суд может позже распорядиться об их конфискации.

Об этом сообщает локальное издание Сleveland.

Как известно, продажу башни 55 Public Square разрешил федеральный судья. В отношении этого объекта ФБР открыло следствие об отмывании денег компанией Optima.

Здание уже приобрела компания K&D Group за 17 миллионов долларов, эти деньги будут перечислены на счет федерального правительства.

В то же время расследование ФБР в отношении Optima завершилось обыском в кливлендском офисе одной из ее дочерних фирм и судебными исками о конфискации 55 Public Square, а также зданий, которые принадлежат компании в Луисвилле и Далласе.

Федеральные власти заявили, что Игорь Коломойский и его соратники использовали Optima для отмывания десятков миллионов долларов через недвижимость и бизнес в США, причем большая часть денег текла в центр Кливленда.

Также компания Коломойского, которая владела зданием, объявила дефолт по ипотеке и задолжала более 14 миллионов долларов, а также более 1,1 миллиона долларов в виде неуплаченных налогов и штрафов.

Напомним, в апреле прошлого года "ПриватБанк" подал новые иски против Коломойского и Боголюбова на сумму $5,5 млрд. После этого фирма Коломойского отсудила у банка 17 миллионов гривен. В свою очередь "ПриватБанк" обжалует решение суда в апелляции.

Также сообщалось, что Коломойский и Боголюбов хотят подать иск против США. В частности, подконтрольные им компании подают инвестиционный иск (ICSID) против Штатов в ответ на гражданские иски о конфискации их активов.

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