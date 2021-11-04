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Коллективный иммунитет: в Финляндии две дозы COVID-вакцины получили почти 80% населения

Автор: Валерия Полищук

В Финляндии две дозы вакцины от коронавируса получили 79% населения в возрасте от 12 лет и старше. При этом только первую прививку получили 86% граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Финского института здоровья и социального обеспечения (THL).

При этом третью дозу вакцины получил 102 491 человек.

По текущим оценкам, к концу недели охват вакцинацией составит 80%.

"За неделю в 43 отделения специализированной помощи поступили 83 новых пациента с коронавирусом. Двенадцать новых пациентов с коронавирусом поступили в реанимацию на прошлой неделе, по сравнению с 22 неделей ранее", - говорится в сообщении.

Кроме того, в период с 18 по 31 октября непривитые в возрасте 12–79 лет лечились от COVID в 12 раз чаще, чем полностью вакцинированные в той же возрастной группе. Чаще всего в больницы попадают непривитые пациенты в возрасте от 40 до 69 лет.

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ФинляндияВакцинация