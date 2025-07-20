Колишня Остапчука показала модну напівпрозору спідницю на літо: скільки коштує її "лук"

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк здивувала новим стильним образом: тонка напівпрозора спідниця в комбінації з ефектним топом і аксесуарами.

РБК-Україна з посиланням на її Instagram розповідає, як повторити такий образ і скільки він коштує.

Який образ вибрала Горняк

Кроп-топ

Верхня частина - обтислий кроп-топ на широких бретельках з фігурним вирізом з тонкої тканини з мереживом. Він відкриває талію і живіт, що надає образу сучасності, підкреслює підтягнуту фігуру.

Спідниця

Нижня частина - спідниця міді, що облягає стегна і розкльошена в нижній частині. Весь комплект виконаний з матеріалу, що нагадує гіпюр, мереживо або перфоровану тканину, що надає образу вишуканості та романтичності.

Взуття

Доповнити стильний лук Горняк вирішила світлими мюлі (босоніжками без задника) на невисоких стійких підборах, які ідеально поєднуються з кольором одягу. Це взуття надає образу витонченості та подовжує силует.

Сумка

У руці вона тримає невелику сумочку білого кольору на короткій ручці. Це надає образу завершеності та шику.

Аксесуари:

сонцезахисні окуляри, що надають образу загадковості та шику

прикраси - годинник золотистого кольору, тонкий ланцюжок, сережки.

Образ підходить для вечірніх прогулянок або відвідування ресторанів на відпочинку, але при цьому зберігає певну невимушеність. Мереживний матеріал і кроп-топ додають нотки гламуру.

Стільки коштує костюм як у колишньої Остапчука

Вбрання можна купити на популярному маркетплейсі Temu.

Його вартість зі знижкою - 448 гривень. Раніше такий образ можна було придбати за 820 гривень.

Стільки коштує костюм як у Христини Горняк (скриншот)

Як адаптувати образ під свій гардероб

Навіть якщо немає точно такого комплекту, образ Христини Горняк легко повторити за настроєм. Виберіть кроп-топ нейтрального відтінку з мережива або фактурної тканини й поєднайте його з напівпрозорою спідницею міді - наприклад, із сітки, шифону або органзи.

Важливо, щоб тканина була якісною і не надто відвертою, тоді лук матиме гламурний, але не вульгарний вигляд.

Кому підійде такий образ

Такий фасон ідеально пасує дівчатам із фігурою "пісочний годинник" або "прямокутник", оскільки підкреслює талію та додає об'єму внизу.

Якщо хочете приховати живіт - варто обрати топ з високою посадкою або накинути легкий жакет чи сорочку.

Чому напівпрозорі спідниці - тренд літа 2025

У 2025 році модна індустрія активно підтримує ідею легкості та жіночності.

Напівпрозорі тканини стали частиною багатьох колекцій світових брендів - від Dior до Valentino. Вони створюють повітряний, легкий образ і водночас залишають простір для фантазії. Такий елемент надає вишуканості навіть простому луку.

Колишня Остапчука показала модний костюм на літо (скриншот)